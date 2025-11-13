МИД РФ назвал причину отказа Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым

По данным ведомства, газете было предложено взять у Лаврова эксклюзивное интервью, «чтобы хоть как-то остановить поток лжи» в итальянских СМИ. Редакция «с энтузиазмом согласилась», и материал был оперативно подготовлен. После этого Corriere della Sera отказалась публиковать ответы на вопросы, так как якобы слова российского министра «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». МИД РФ предложил опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, но редакция также отказалась.