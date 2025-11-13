МИД РФ назвал причину отказа Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась от публикации интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает МИД РФ.
По данным ведомства, газете было предложено взять у Лаврова эксклюзивное интервью, «чтобы хоть как-то остановить поток лжи» в итальянских СМИ. Редакция «с энтузиазмом согласилась», и материал был оперативно подготовлен. После этого Corriere della Sera отказалась публиковать ответы на вопросы, так как якобы слова российского министра «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». МИД РФ предложил опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, но редакция также отказалась.
«Считаем это вопиющей цензурой. Полагаем, что итальянские граждане имеют гарантированное ст. 19 Всеобщей декларации прав человека право на доступ к информации», – подчеркнули в МИД РФ.
В неопубликованном интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, заявлял, что президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», из-за чего встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась. Кроме того, по его словам, в Европе пытаются подорвать позицию нынешней администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.