Рубио объяснил снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии
США отменили санкции в отношении проекта атомной электростанции (АЭС) в Венгрии с участием компании из РФ, так как необходимо завершить ее строительство в стране. Об этом госсекретарь Марко Рубио сообщил прессе.
По его словам, срок приостановки санкций зависит от обстоятельств.
«Поскольку это касается российской компании, которая проектировала и строила [АЭС], мы хотим, чтобы они смогли завершить строительство <…>, были энергетически независимы», – сказал Рубио.
5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.
АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.