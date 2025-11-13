Газета
Главная / Политика /

Рубио объяснил снятие санкций с проекта АЭС в Венгрии

США отменили санкции в отношении проекта атомной электростанции (АЭС) в Венгрии с участием компании из РФ, так как необходимо завершить ее строительство в стране. Об этом госсекретарь Марко Рубио сообщил прессе.

По его словам, срок приостановки санкций зависит от обстоятельств.

«Поскольку это касается российской компании, которая проектировала и строила [АЭС], мы хотим, чтобы они смогли завершить строительство <…>, были энергетически независимы», – сказал Рубио.

5 ноября «Росатом» сообщил, что проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительных работ. Венгерское ведомство по атомной энергии одобрило заливку первого бетона и строительство зданий энергоблока № 5. Отмечалось, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.

АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.

