Ушаков: саммит в Будапеште еще возможен

Переговоры Путина и Трампа в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу, так как считает, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.