Ушаков: саммит в Будапеште еще возможен
Проведение саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще может состояться. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил Telegram-каналу «Юнашев Live».
«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?», – сказал Ушаков, но не указал сроки.
Переговоры Путина и Трампа в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу, так как считает, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.
12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась, так как Трамп получал «подковерные доклады».