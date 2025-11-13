ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ
За прошедшие сутки российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Для удара российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию группировок войск.
10 ноября ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по военным объектам Украины. Под удар попали украинские военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.