ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины

В ночь на 10 ноября силы ПВО России перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник. Наибольшее количество дронов – 29 – было сбито в Брянской области. Семь аппаратов уничтожены над Курской областью, по пять – над Липецкой и Смоленской, по четыре – над Орловской, Тверской и Самарской. Также три беспилотника ликвидированы в Крыму. По одному дрону уничтожили в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Еще семь БПЛА были сбиты над Черным морем.