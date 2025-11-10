ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Вооруженные силы России в ночь на 10 ноября нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Под удар попали украинские военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в военном ведомстве.
8 ноября Минобороны сообщало о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Тогда для поражения целей применялись высокоточные средства воздушного, морского и наземного базирования, в том числе «Кинжалы» и беспилотники.
В ночь на 10 ноября силы ПВО России перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник. Наибольшее количество дронов – 29 – было сбито в Брянской области. Семь аппаратов уничтожены над Курской областью, по пять – над Липецкой и Смоленской, по четыре – над Орловской, Тверской и Самарской. Также три беспилотника ликвидированы в Крыму. По одному дрону уничтожили в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Еще семь БПЛА были сбиты над Черным морем.