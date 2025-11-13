Две украинские компании попали под санкции США за помощь Ирану
Две компании на Украине попали под американские санкции за помощь Ирану в производстве беспилотников. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.
Указывается, что иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине ООО «ГК Императив Украина» (ГК «Императив») и ООО «Экофера» (Экофера) для закупки и поставки аэрокосмических материалов, в том числе датчиков ориентации и магнитометров, для HESA.
HESA – Иранская авиастроительная промышленная компания («дочка» MODAFL) – производит военные самолеты и беспилотники серии Ababil.
Всего 12 ноября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, «которые управляют многочисленными закупочными сетями, поддерживающими производство баллистических ракет и БПЛА в Иране».