Путин проведет встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным

Ведомости

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступит перед президентом РФ Владимиром Путиным с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Он будет в двух, что называется, ипостасях, в том числе как председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов. Есть ряд инициатив у этой комиссии, они проработаны», – уточнил он.

В марте Бабушкин говорил, что основная цель Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей – координация федеральных и региональных инициатив в этой сфере, а также взаимодействие с фондом «Защитники Отечества» и другими организациями. 

Тогда он говорил, что комиссия намерена заняться разработкой дополнительных мер, направленных на адаптацию ветеранов боевых действий. Одним из ключевых направлений работы Бабушкин назвал анализ существующих мер поддержки и распространение лучших региональных практик на федеральном уровне.

