Бабушкин рассказал о задачах комиссии Госсовета по поддержке бойцов спецоперации

Основная цель созданной по указу президента комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей – координация федеральных и региональных инициатив в этой сфере, а также взаимодействие с фондом «Защитники Отечества» и другими организациями, рассказал в интервью ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который ее возглавил.