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Бабушкин рассказал о задачах комиссии Госсовета по поддержке бойцов спецоперации

Ведомости

Основная цель созданной по указу президента комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей – координация федеральных и региональных инициатив в этой сфере, а также взаимодействие с фондом «Защитники Отечества» и другими организациями, рассказал в интервью ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который ее возглавил.

Комиссия займется разработкой дополнительных мер, направленных на адаптацию ветеранов боевых действий. В ее задачи входит совершенствование системы медицинской, психологической и социальной помощи, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация долговременного ухода, отметил Бабушкин. Одним из ключевых направлений работы станет анализ существующих мер поддержки и распространение лучших региональных практик на федеральном уровне.

Фонд «Защитники Отечества» продолжит индивидуальную работу с ветеранами и их семьями, обеспечивая их сопровождение по принципу «одного окна». По словам Бабушкина, 96% обращений удается решить положительно, а остальные случаи требуют изменений в законодательстве или дополнительных бюджетных ресурсов.

Развитие реабилитационных центров, протезирования и социальной адаптации остается приоритетом. За последние три года в России внедрены новые технологии медицинской реабилитации, включая роботизированную механотерапию и экзопротезы. В Москве уже открыт современный центр комплексной реабилитации участников спецоперации, и аналогичные учреждения планируется создавать в регионах.

Сейчас идет формирование состава комиссии и разработка первых инициатив. В ближайшие месяцы планируется обсуждение вопросов социальной защиты, трудоустройства и медицинского обеспечения ветеранов на уровне всех регионов. Итогом работы комиссии должны стать законодательные инициативы, которые позволят создать единые стандарты поддержки участников спецоперации и их семей, резюмировал глава комиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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