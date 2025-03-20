Бабушкин рассказал о задачах комиссии Госсовета по поддержке бойцов спецоперации
Основная цель созданной по указу президента комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей – координация федеральных и региональных инициатив в этой сфере, а также взаимодействие с фондом «Защитники Отечества» и другими организациями, рассказал в интервью ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который ее возглавил.
Комиссия займется разработкой дополнительных мер, направленных на адаптацию ветеранов боевых действий. В ее задачи входит совершенствование системы медицинской, психологической и социальной помощи, обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация долговременного ухода, отметил Бабушкин. Одним из ключевых направлений работы станет анализ существующих мер поддержки и распространение лучших региональных практик на федеральном уровне.
Фонд «Защитники Отечества» продолжит индивидуальную работу с ветеранами и их семьями, обеспечивая их сопровождение по принципу «одного окна». По словам Бабушкина, 96% обращений удается решить положительно, а остальные случаи требуют изменений в законодательстве или дополнительных бюджетных ресурсов.
Развитие реабилитационных центров, протезирования и социальной адаптации остается приоритетом. За последние три года в России внедрены новые технологии медицинской реабилитации, включая роботизированную механотерапию и экзопротезы. В Москве уже открыт современный центр комплексной реабилитации участников спецоперации, и аналогичные учреждения планируется создавать в регионах.
Сейчас идет формирование состава комиссии и разработка первых инициатив. В ближайшие месяцы планируется обсуждение вопросов социальной защиты, трудоустройства и медицинского обеспечения ветеранов на уровне всех регионов. Итогом работы комиссии должны стать законодательные инициативы, которые позволят создать единые стандарты поддержки участников спецоперации и их семей, резюмировал глава комиссии.