Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия продолжит спецоперацию, раз Украина не хочет переговоров

Однажды Киеву придется вернуться к диалогу, но на худших позициях
Ведомости

Рано или поздно Украине придется вести переговоры с Россией, но с позиций, которые будут ухудшаться изо дня в день. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского МИДа о прекращении переговоров.

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на эти заявления и считают их важными.

«Они, собственно, формализуют ситуации де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты. Это печально», – сказал он.

Песков: Киев не хочет говорить о мирном урегулировании

Политика / Международные отношения

Представитель Кремля отметил, что за неимением возможности дальше вести разговор с другой стороной Россия продолжит специальную военную операцию, «чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом [России]».

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.

Тогда же глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. Он отмечал, что переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева. Между тем Анкара неоднократно призывала вернуть стороны за стол переговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её