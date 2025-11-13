Песков: Россия продолжит спецоперацию, раз Украина не хочет переговоров

Песков: Россия продолжит спецоперацию, раз Украина не хочет переговоровОднажды Киеву придется вернуться к диалогу, но на худших позициях
Рано или поздно Украине придется вести переговоры с Россией, но с позиций, которые будут ухудшаться изо дня в день. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского МИДа о прекращении переговоров.
По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на эти заявления и считают их важными.
«Они, собственно, формализуют ситуации де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты. Это печально», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что за неимением возможности дальше вести разговор с другой стороной Россия продолжит специальную военную операцию, «чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом [России]».
12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.
Тогда же глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. Он отмечал, что переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева. Между тем Анкара неоднократно призывала вернуть стороны за стол переговоров.