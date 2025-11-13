Песков: Россия продолжит спецоперацию, раз Украина не хочет переговоров

Тогда же глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук говорил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. Он отмечал, что переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева. Между тем Анкара неоднократно призывала вернуть стороны за стол переговоров.