Политика

Песков согласился с заявлением Стубба о неизбежности диалога России и Европы

Ведомости

Нельзя не согласиться с высказыванием президента Финляндии Александра Стубба о том, что диалог России и Европы восстановится рано или поздно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом здесь с господином Стуббом можно согласиться. Это нехарактерное для него заявление. Он скорее, судя по высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю вот этих ястребов-милитаристов. Ну, здесь, наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что невозможно увидеть четкие тенденции по одному заявлению.

13 ноября Стубб отметил, что контакт Европы с Россией со временем будет восстановлен. Он выразил мнение, что взаимодействие с Москвой должно быть скоординированным, а цели таких контактов – обсуждаться совместно.

