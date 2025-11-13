Песков согласился с заявлением Стубба о неизбежности диалога России и Европы
Нельзя не согласиться с высказыванием президента Финляндии Александра Стубба о том, что диалог России и Европы восстановится рано или поздно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом здесь с господином Стуббом можно согласиться. Это нехарактерное для него заявление. Он скорее, судя по высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю вот этих ястребов-милитаристов. Ну, здесь, наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что невозможно увидеть четкие тенденции по одному заявлению.
13 ноября Стубб отметил, что контакт Европы с Россией со временем будет восстановлен. Он выразил мнение, что взаимодействие с Москвой должно быть скоординированным, а цели таких контактов – обсуждаться совместно.