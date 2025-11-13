1 ноября Bloomberg писал, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике приграничных регионов Финляндии, таких как Южная Карелия.



При этом 28 октября замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Европы не готовы к возобновлению диалога с Россией. Для этого необходимо, чтобы стороны были готовы к равноправному обсуждению и уважению интересов друг друга. По его словам, европейские страны предпочитают тратить ресурсы на поддержку Украины, при этом усиливать конфронтацию с Россией.