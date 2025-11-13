Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Финляндии назвал неизбежным возобновление диалога Европы с Россией

Ведомости

Контакт Европы с Россией со временем будет восстановлен, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Его слова передает Yle.

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами», – сказал он. Стубб отметил, что не обо всех переговорах стоит говорить публично.

Президент Финляндии также считает, что взаимодействие с Россией должно быть скоординированным, а цели таких контактов – обсуждаться совместно.

1 ноября Bloomberg писал, что закрытие границы с Россией нанесло «сокрушительный» удар по экономике приграничных регионов Финляндии, таких как Южная Карелия.

При этом 28 октября замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Европы не готовы к возобновлению диалога с Россией. Для этого необходимо, чтобы стороны были готовы к равноправному обсуждению и уважению интересов друг друга. По его словам, европейские страны предпочитают тратить ресурсы на поддержку Украины, при этом усиливать конфронтацию с Россией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте