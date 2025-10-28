В Совбезе заявили о неготовности ЕС налаживать диалог с Россией
Европейские страны не готовы к возобновлению диалога с Россией. Для этого необходимо, чтобы стороны были готовы к равноправному обсуждению и уважению интересов друг друга. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, европейские страны предпочитают тратить ресурсы на поддержку Украины, при этом усиливать конфронтацию с Россией.
Он также отметил, что если страны ЕС не готовы строить интегрированную систему обеспечения безопасности с Россией, то им необходимо работать на евразийской основе с теми государствами, которые готовы к сотрудничеству. В первую очередь, это страны СНГ.
23 октября Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Среди прочего, ограничения затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании из Индии и Китая. По данным Bloomberg, ограничения также включают запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 г. и санкции против еще 117 судов «теневого флота». Агентство Reuters пишет, что в рамках 19-го пакета рестрикций ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов внутри объединения.