В Совбезе заявили о неготовности ЕС налаживать диалог с Россией

23 октября Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Среди прочего, ограничения затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании из Индии и Китая. По данным Bloomberg, ограничения также включают запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 г. и санкции против еще 117 судов «теневого флота». Агентство Reuters пишет, что в рамках 19-го пакета рестрикций ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов внутри объединения.