Коррупционеры на Украине хотели внедрить своих людей в «Укрэнерго»
Отстраненный от должности главы украинского минюста Герман Галущенко «продавливал» назначение так называемых «своих людей» на должности в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Тогда он занимал пост министра энергетики, рассказал BBC бывший руководитель компании Владимир Кудрицкий.
«Характер того влияния, которое Герман Галущенко хотел распространить на «Укрэнерго», не был никак связан с увеличением устойчивости энергосистемы. <...> Это было связано исключительно с назначением лояльных Галущенко людей с сомнительными профессиональными и человеческими ценностями на определенные должности в «Укрэнерго», – отметил он.
По словам Кудрицкого, эти люди должны были устраиваться в департамент безопасности, на должность директора по закупкам. Он подчеркнул, что видел в таких назначениях «огромные риски, связанные с возможными коррупционными действиями».
Интервью было записано 7 ноября. Данные по «делу Миндича», бизнесмена, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, появились 10 ноября. Галущенко отстранили в связи с этим расследованием.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.