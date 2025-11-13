Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия передала Украине обещанные системы противовоздушной обороны Patriot. Усиление ПВО готовилось «некоторое время» и теперь достигнутые договоренности выполнены, сказал украинский президент. Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются «на уровне правительств и непосредственно с производителями необходимых систем».