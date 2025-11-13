Рубио: техника США на Украине уничтожается за неделю
Средства противовоздушной обороны США, которые страна передала Украине, уничтожаются через неделю после поставок. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Белый дом.
«В конечном счете, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой», – сказал он.
Рубио также рассказал, что США ведут переговоры с Киевом о передаче необходимого оборудования для защиты энергосистемы на постоянной основе.
2 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия передала Украине обещанные системы противовоздушной обороны Patriot. Усиление ПВО готовилось «некоторое время» и теперь достигнутые договоренности выполнены, сказал украинский президент. Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются «на уровне правительств и непосредственно с производителями необходимых систем».