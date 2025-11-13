Силы ПВО за четыре часа сбили три украинских дрона над регионами РФ
Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 16:00 мск. Все три сбитых аппарата были самолетного типа: два уничтожены над территорией Белгородской области, один – над Курской.
В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили масштабную атаку, уничтожив 130 украинских беспилотников в различных регионах России. По 32 дрона сбили в Курской и Белгородской областях, 20 – в Воронежской, 17 – над Черным морем. Семь целей поражены в Крыму, шесть – в Орловской области, пять – в Краснодарском крае. В Тамбовской области сбили четыре БПЛА, в Ростовской – три, в Брянской – два. Также по одному дрону уничтожили в Тульской области и Московском регионе.
Из-за атак вечером 12 ноября и утром 13 ноября Росавиация временно ограничивала работу аэропортов в Тамбове, Калуге, Краснодаре и Геленджике. Позже ограничения были сняты.