Силы ПВО за четыре часа сбили три украинских дрона над регионами РФ

В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили масштабную атаку, уничтожив 130 украинских беспилотников в различных регионах России. По 32 дрона сбили в Курской и Белгородской областях, 20 – в Воронежской, 17 – над Черным морем. Семь целей поражены в Крыму, шесть – в Орловской области, пять – в Краснодарском крае. В Тамбовской области сбили четыре БПЛА, в Ростовской – три, в Брянской – два. Также по одному дрону уничтожили в Тульской области и Московском регионе.