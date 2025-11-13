Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за четыре часа сбили три украинских дрона над регионами РФ

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 16:00 мск. Все три сбитых аппарата были самолетного типа: два уничтожены над территорией Белгородской области, один – над Курской.

В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили масштабную атаку, уничтожив 130 украинских беспилотников в различных регионах России. По 32 дрона сбили в Курской и Белгородской областях, 20 – в Воронежской, 17 – над Черным морем. Семь целей поражены в Крыму, шесть – в Орловской области, пять – в Краснодарском крае. В Тамбовской области сбили четыре БПЛА, в Ростовской – три, в Брянской – два. Также по одному дрону уничтожили в Тульской области и Московском регионе.

Из-за атак вечером 12 ноября и утром 13 ноября Росавиация временно ограничивала работу аэропортов в Тамбове, Калуге, Краснодаре и Геленджике. Позже ограничения были сняты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её