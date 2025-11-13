Финляндия запросила у ЕС более 16 млн евро для усиления контроля на границе с РФ

11 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.