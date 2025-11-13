Газета
Главная / Политика /

Финляндия запросила у ЕС более 16 млн евро для усиления контроля на границе с РФ

Ведомости

Правительство Финляндии подало заявку в Еврокомиссию с целью получить свыше 16 млн евро для укрепления контроля на восточной границе с Россией и в акватории Финского залива. Об этом сообщили в кабмине страны.

Финские власти заявляют, что условия на восточной границе «кардинально и необратимо изменились», что усложняет прогнозирование обстановки. Дополнительную угрозу создают постоянные помехи в работе систем спутникового позиционирования (GNSS), что снижает эффективность текущих средств наблюдения.

Средства предполагается направить на закупку беспилотных систем наблюдения, устойчивых к сбоям GNSS. Речь идет о дронах и беспилотных надводных судах, которые должны повысить возможности Финляндии в мониторинге границ и укрепить ситуационную осведомленность.

11 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Сербский лидер отметил, что Белград находится «между молотом и наковальней» и намерен сохранять нейтралитет, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности.

