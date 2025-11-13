Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу украинского сайта «Миротворец»

Ведомости

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Информация об этом появилась в базе данных сайта.

Спортсменкам предъявляют обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке российской специальной военной операции.

22 октября данные более 20 детей двух- и трехлетнего возраста внесли в базу «Миротворца». ТАСС подчеркнул, что значительная часть этих несовершеннолетних имеют гражданство Украины.

По данным сайта, детей добавили в реестр за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Несовершеннолетних обвинили в проезде через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

20 сентября Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 г. в Италии, на отборочном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь