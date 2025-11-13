Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу украинского сайта «Миротворец»
Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева внесены в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Информация об этом появилась в базе данных сайта.
Спортсменкам предъявляют обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке российской специальной военной операции.
22 октября данные более 20 детей двух- и трехлетнего возраста внесли в базу «Миротворца». ТАСС подчеркнул, что значительная часть этих несовершеннолетних имеют гражданство Украины.
По данным сайта, детей добавили в реестр за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Несовершеннолетних обвинили в проезде через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.
20 сентября Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 г. в Италии, на отборочном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место.