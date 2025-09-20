Фигуристка Петросян отобралась на Олимпийские игры 2026 года

Квалификационные старты по фигурному катанию проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию на них также представляет Петр Гуменник. 23-летний фигурист тоже выступил успешно – 20 сентября он получил от судей 93,80 балла и вышел на первое место. Вторым идет мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим – француз Франсуа Пито (81,24).