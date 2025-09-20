Фигуристка Петросян отобралась на Олимпийские игры 2026 года
Российская фигуристка Аделия Петросян квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 г. в Италии, на отборочном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место.
Петросян набрала 209,63 балла по сумме короткой (68,72 балла) и произвольной (140,91 балла) программ. 19 сентября по итогам короткой программы российская спортсменка обошла ближайших соперниц – вторую позицию заняла выступающая за Грузию Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. На третьем месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 66,92 балла.
Квалификационные старты по фигурному катанию проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию на них также представляет Петр Гуменник. 23-летний фигурист тоже выступил успешно – 20 сентября он получил от судей 93,80 балла и вышел на первое место. Вторым идет мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим – француз Франсуа Пито (81,24).
Чтобы получить право выступить на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г., спортсменам необходимо войти в пятерку сильнейших.