Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы олимпийского отбора

Квалификационные старты по фигурному катанию состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию на них представят Петр Гуменник и Аделия Петросян. Чтобы получить право выступить на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г., спортсменам необходимо войти в пятерку сильнейших.