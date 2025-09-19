Газета
Общество

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы олимпийского отбора

Ведомости

Российская фигуристка Аделия Петросян возглавила турнирную таблицу по итогам короткой программы на квалификационном соревновании к Олимпиаде, проходящем в Пекине. За свой прокат спортсменка набрала 68,72 балла и обошла ближайших соперниц, передает ТАСС.

Вторую позицию заняла выступающая за Грузию Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. На третьем месте расположилась представительница Бельгии Луна Хендрикс, набравшая 66,92 балла.

Произвольная программа у фигуристок состоится 20 сентября, начало запланировано на 12:15 мск.

Квалификационные старты по фигурному катанию состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию на них представят Петр Гуменник и Аделия Петросян. Чтобы получить право выступить на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г., спортсменам необходимо войти в пятерку сильнейших.

Читайте также:В ISU объяснили решение допустить россиян к олимпийскому отбору
