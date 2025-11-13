Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО за два часа сбили 14 беспилотников над регионами РФ

Ведомости

В период с 16:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря. Два дрона ликвидировали над территорией Курской области, еще один – над Республикой Крым.

В период с 12:00 до 16:00 мск российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и один – над Курской.

Из-за атак вечером 12 ноября и утром 13 ноября Росавиация временно ограничивала работу аэропортов в Тамбове, Калуге, Краснодаре и Геленджике. Позже ограничения были сняты.

