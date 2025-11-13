ЕС выделит украинскому «Нафтогазу» грант на 127 млн евро для закупки газа
Европейские банки развития и «Нафтогаз» подписали соглашение о новом пакете финансовой помощи, который предусматривает выделение 127 млн евро в дополнение к ранее одобренному кредиту. Средства направят на закупку природного газа для Украины, пишет Reuters.
Это дополнительный грант к кредиту на 300 млн евро, выделенному в прошлом месяце. Еще 25 млн евро пойдут на проекты по улучшению систем очистки питьевой воды и сточных вод, а 50 млн евро – на поддержку кредита ЕИБ, направленного на реконструкцию социального жилья.
Внимание к энергетической отрасли Украины усилилось на фоне расследования предполагаемой коррупционной схемы на сумму около $100 млн, пишет Reuters. В ее центре – предполагаемый заговор, связанный с закупками в атомной отрасли, в том числе в «Энергоатоме», и ряде других государственных компаний. На фоне скандала украинское правительство уже отправило в отставку двух министров.
Ранее Еврокомиссия объявила о решении направить Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. Финансирование предоставлено странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.