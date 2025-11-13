ЕС выделит украинскому «Нафтогазу» грант на 127 млн евро для закупки газа

Внимание к энергетической отрасли Украины усилилось на фоне расследования предполагаемой коррупционной схемы на сумму около $100 млн, пишет Reuters. В ее центре – предполагаемый заговор, связанный с закупками в атомной отрасли, в том числе в «Энергоатоме», и ряде других государственных компаний. На фоне скандала украинское правительство уже отправило в отставку двух министров.