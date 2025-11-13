Кабмин подготовил проект об отпуске для ветеранов до 35 дней

В пояснительной записке говорится, что целью проекта является повышение уровня социальной защищенности лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской, Херсонской областей и Украины. При этом они должны отработать установленный при направлении срок или быть откомандированными досрочно по уважительным причинам.