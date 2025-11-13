Кабмин подготовил проект об отпуске для ветеранов до 35 дней
Правительство РФ подготовило законопроект, согласно которому для ветеранов спецоперации на Украине предусмотрены 35 дней календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Это следует из соответствующего документа.
В пояснительной записке говорится, что целью проекта является повышение уровня социальной защищенности лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской, Херсонской областей и Украины. При этом они должны отработать установленный при направлении срок или быть откомандированными досрочно по уважительным причинам.
Председатель комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей Игорь Бабушкин 13 ноября представил президенту РФ Владимиру Путину предложения ведомства по поддержке ветеранов.
В частности, комиссия предложила принять меры по повышению доступности психологической и психотерапевтической помощи участникам спецоперации во время диспансеризации, а также по разработке и внедрению рекомендаций для оказания психологической помощи семьям погибших и пропавших без вести. В числе предложений также прозвучало совершенствование механизма приема ветеранов боевых действий – участников спецоперации на государственную и муниципальную службу.