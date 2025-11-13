МИД РФ указал на конфронтационный настрой ЕС в отношении Черноморья

Встреча прошла в Анкаре, где стороны обсудили вопросы экономической дипломатии и взаимодействия в энергетической сфере. Панкин подтвердил нацеленность России на прагматичный и взаимовыгодный диалог по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес. Речь шла о деполитизированной совместной работе в Черноморском регионе, ориентированной на практические результаты.