Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ указал на конфронтационный настрой ЕС в отношении Черноморья

Ведомости

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин во время консультаций с замглавы МИД Турции Айше Беррисом Экинджи указал на конфронтационный настрой Европейского союза в отношении Черноморского региона. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча прошла в Анкаре, где стороны обсудили вопросы экономической дипломатии и взаимодействия в энергетической сфере. Панкин подтвердил нацеленность России на прагматичный и взаимовыгодный диалог по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес. Речь шла о деполитизированной совместной работе в Черноморском регионе, ориентированной на практические результаты.

«Россия и Турция подтвердили приверженность принципу самостоятельной идентичности и ответственности прибрежных стран за данное географическое пространство. Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона», – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия выступает за реалистичный и сбалансированный подход к развитию энергетического сотрудничества, учитывающий особую роль ископаемых видов топлива и мирного атома.

28 мая сообщалось, что ЕС выдвинул новую стратегию для Черноморского региона без взаимодействия с РФ. Тогда отмечалось, что в планах Евросоюза наладить тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь