МИД РФ указал на конфронтационный настрой ЕС в отношении Черноморья
Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин во время консультаций с замглавы МИД Турции Айше Беррисом Экинджи указал на конфронтационный настрой Европейского союза в отношении Черноморского региона. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча прошла в Анкаре, где стороны обсудили вопросы экономической дипломатии и взаимодействия в энергетической сфере. Панкин подтвердил нацеленность России на прагматичный и взаимовыгодный диалог по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес. Речь шла о деполитизированной совместной работе в Черноморском регионе, ориентированной на практические результаты.
«Россия и Турция подтвердили приверженность принципу самостоятельной идентичности и ответственности прибрежных стран за данное географическое пространство. Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона», – говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия выступает за реалистичный и сбалансированный подход к развитию энергетического сотрудничества, учитывающий особую роль ископаемых видов топлива и мирного атома.
28 мая сообщалось, что ЕС выдвинул новую стратегию для Черноморского региона без взаимодействия с РФ. Тогда отмечалось, что в планах Евросоюза наладить тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.