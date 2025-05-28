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ЕС выдвинул новую стратегию для Черноморского региона без взаимодействия с РФ

Ведомости

Европейский союз (ЕС) принял новую стратегию по Черноморскому региону для безопасности на море и регионального сотрудничества. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.

В заявлении указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов. Создание Центра безопасности на Черном море усилит региональное сотрудничество при помощи специальной программы. Она будет развивать транспортные, энергетические и цифровые сети для использования местности как важного коридора, связывающего Европу с Центральной Азией.

ЕС планирует наладить тесное сотрудничество с Украиной, Республикой Молдова, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном: со всеми государствами региона, кроме России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что роль ЕС имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе в связи с конфликтом России и Украины.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии, упрощение доставки войск и оборудования туда, «где они нужны и когда они нужны».

20 мая ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Они коснулись судов, физических и юридических лиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения». Еще 15 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что после ввода этого пакета рестрикций Евросоюз начнет разработку нового.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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