ЕС выдвинул новую стратегию для Черноморского региона без взаимодействия с РФ

В заявлении указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов. Создание Центра безопасности на Черном море усилит региональное сотрудничество при помощи специальной программы. Она будет развивать транспортные, энергетические и цифровые сети для использования местности как важного коридора, связывающего Европу с Центральной Азией.