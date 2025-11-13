Газета
Главная / Политика /

МИД РФ: отношения России и Германии находятся в низшей точке

Ведомости

Отношения России и Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ по вине германских правящих элит. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между Россией и Германией, отмечается в сообщении. В ФРГ намерены нанести России «стратегическое поражение».

Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский принял представителей руководства Международной общественной организации Общество «Россия – Германия». На встрече стороны обменялись мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений.

Германские претензии на «лидерство» вызывают отталкивающие исторические параллели политических сил в различных уголках Европы. Представители общества отметили, что готовы поддерживать контакт с частью гражданского общества ФРГ, которое ориентировано на совместное с Россией строительство мирной Евразии.

12 ноября Politico писало, что Германия, которая долгое время была экономическим локомотивом ЕС, теперь активно превращается и в его военный центр. К 2029 г. Германия планирует увеличить расходы на оборону до 153 млрд евро в год – около 3,5% ВВП, что станет самым масштабным военным расширением со времен воссоединения страны.

