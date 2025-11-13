МИД РФ: отношения России и Германии находятся в низшей точке

12 ноября Politico писало, что Германия, которая долгое время была экономическим локомотивом ЕС, теперь активно превращается и в его военный центр. К 2029 г. Германия планирует увеличить расходы на оборону до 153 млрд евро в год – около 3,5% ВВП, что станет самым масштабным военным расширением со времен воссоединения страны.