МИД РФ: отношения России и Германии находятся в низшей точке
Отношения России и Германии находятся в низшей точке с момента образования ФРГ по вине германских правящих элит. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между Россией и Германией, отмечается в сообщении. В ФРГ намерены нанести России «стратегическое поражение».
Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский принял представителей руководства Международной общественной организации Общество «Россия – Германия». На встрече стороны обменялись мнениями о кризисном состоянии российско-германских отношений.
Германские претензии на «лидерство» вызывают отталкивающие исторические параллели политических сил в различных уголках Европы. Представители общества отметили, что готовы поддерживать контакт с частью гражданского общества ФРГ, которое ориентировано на совместное с Россией строительство мирной Евразии.
12 ноября Politico писало, что Германия, которая долгое время была экономическим локомотивом ЕС, теперь активно превращается и в его военный центр. К 2029 г. Германия планирует увеличить расходы на оборону до 153 млрд евро в год – около 3,5% ВВП, что станет самым масштабным военным расширением со времен воссоединения страны.