Bild: сокращение пособий по безработице в ФРГ коснется 84 000 украинцев
Сокращение пособий по безработице (Bürgergeld) затронет только 83 640 украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 г., сообщил Bild со ссылкой на данные правительства. В настоящее время такое пособие получают около 700 000 украинцев.
Ретроспективно лишать пособий всех беженцев правительство ФРГ не стало, так как это вызвало ожесточенное сопротивление со стороны муниципалитетов. Из прагматических соображений в качестве крайнего срока выбрали именно 1 апреля. Вновь прибывшие украинцы будут рассматриваться как просители убежища и получать меньше пособий.
С начала 2025 г. по конец сентября в Германию перебрались 122 257 украинцев. При этом, пишет Bild, за весь 2024 г. на территорию ФРГ приехали 239 889 новых мигрантов, из них много молодых мужчин.
«В последнее время тенденция явно восходящая», – отмечается в материале, так как в мае было около 10 800 въездов, а в сентября почти 18 000.
24 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может позволить себе финансировать действующую систему социального обеспечения. По его словам, «государство всеобщего благосостояния» в нынешнем виде экономически несостоятельно.