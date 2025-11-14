Газета
Политика

Экс-министр энергетики предупредил об угрозе тотального блэкаута на Украине

Ведомости

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. Об этом он сказал в интервью каналу «Новости.LIVE».

«У нас есть угроза тотального блэкаута. Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина», – отметил Плачков, задаваясь вопросом, что тогда будут делать власти.

По его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.

13 ноября стало известно, что в Херсоне отключили электроэнергию вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского. Источник ТАСС сообщил, что во время пребывания главы государства в городе электроснабжение поддерживалось без перебоев, однако после его отъезда свет пропал почти на сутки. Собеседник отметил, что визит носил в основном пиар-характер и не затронул реальные проблемы горожан, включая нехватку питьевой воды, состояние трубопроводов и выплату компенсаций за разрушенное жилье. Источник подчеркнул, что люди услышали лишь расплывчатые заявления о восстановлении «объектов критической инфраструктуры».

