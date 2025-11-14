Средства ПВО за ночь уничтожили 216 беспилотников

66 БПЛА было сбито над территорией Краснодарского края, 59 – над акваторией Черного моря, 45 – над Саратовской областью. Кроме того, ПВО уничтожила 19 беспилотников над Крымом, восемь – над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, три – над Тамбовской. По одному БПЛА было сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.