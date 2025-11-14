Береговая охрана США заявила о якобы российском военном судне у своих границ
Береговая охрана США заявила, что обнаружила якобы российский военный корабль примерно в 24 км к югу от острова Оаху, недалеко от американских территориальных вод. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел 29 октября. Согласно заявлению, самолет и катер береговой охраны «отреагировали на вспомогательное судно разведки ВМФ Российской Федерации «Карелия».
Береговая охрана также заявила, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут «проходить транзитом и вести деятельность за пределами территориальных вод других государств, которые простираются на 12 морских миль от берега».
3 октября датская разведка заявила, что российские корабли якобы угрожали датским судам и нарушали навигацию в проливах между Балтийским и Северным морями, создавая риск эскалации. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда сказала, что США воспринимают очень серьезно сведения о якобы провокационных маневрах российского флота у берегов Дании.