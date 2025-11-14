Вэнс обсудит с Трампом свое возможное выдвижение в президенты в 2028 году
Вице-президент США Джей Ди готов обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность участия в выборах 2028 г., но лишь после промежуточных выборов в 2026 г. Об этом он сказал в интервью Fox News.
Вэнс подчеркнул, что пока концентрируется на своей текущей работе. «Мы собираемся одержать победу на промежуточных выборах. <...> После этого я сяду и обсужу это с президентом Соединенных Штатов», – заявил он.
Он добавил, что старается избегать преждевременных политических расчетов. «Конечно, я думал о том, что будет после промежуточных выборов. Но я напоминаю себе, что граждане избрали меня на нынешнюю должность, и я должен выполнять свою работу», – отметил Вэнс.
7 ноября Politico писало, что госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах заявил, что считает Джей Ди Вэнса фаворитом на выдвижение от республиканской партии на президентских выборах 2028 г. и готов поддержать его, если тот решит баллотироваться.
Трамп ранее также называл Вэнса и Рубио своими вероятными преемниками, даже предположив, что они могли бы составить общий предвыборный тандем.