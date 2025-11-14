Вэнс: Трамп способен бодрствовать 20 часов подряд во время поездок
Президент США Дональд Трамп во время длительных поездок может не спать почти сутки, сохраняя высокую работоспособность. Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс сказал в интервью Fox News.
«Если мы куда-либо отправляемся и дорога занимает 20 часов, он все это время не спит. И поскольку он сам не спит, он ожидает, что и все вокруг продолжат работать, а не дремать. Энергия, которой обладает этот парень, зашкаливает», – отметил Вэнс.
Такой уровень активности, считает вице-президент, необходим любому человеку, занимающему пост главы государства.
7 октября журналист Сеймур Херш заявил, что у Трампа есть признаки персеверации – определенной реакции, такой как повторяющаяся фраза или неуместный жест. Этот симптом чаще всего наблюдается у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), аутизмом, черепно-мозговой травмой или деменцией.
В 2025 г. Трампу исполнилось 79 лет. В интервью телеканалу Newsmax 7 октября американский лидер говорил, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад.