Вэнс: Трамп способен бодрствовать 20 часов подряд во время поездок

7 октября журналист Сеймур Херш заявил, что у Трампа есть признаки персеверации – определенной реакции, такой как повторяющаяся фраза или неуместный жест. Этот симптом чаще всего наблюдается у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), аутизмом, черепно-мозговой травмой или деменцией.



В 2025 г. Трампу исполнилось 79 лет. В интервью телеканалу Newsmax 7 октября американский лидер говорил, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад.