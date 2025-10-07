Журналист Сеймур Херш обратил внимание на когнитивные проблемы Трампа
У президента США Дональда Трампа есть признаки персеверации – определенной реакции, такой как повторяющаяся фраза или неуместный жест. Этот симптом чаще всего наблюдается у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), аутизмом, черепно-мозговой травмой или деменцией. Такое мнение выразил журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своей статье.
По его словам, близкие помощники Трампа в Белом доме считают еще одним признаком его растущей психической дезорганизации моменты, когда во время публичных речей американский лидер произносит «смесь личной истории и жалоб – в частности, он неоднократно заявлял о своей заслуге в решении международных кризисов, которые он не разрешил».
Херш со ссылкой на источники также рассказал, что сейчас Трамп, который всегда мастерски умел обращаться с толпой, больше не способен быстро оценивать аудиторию.
В 2025 г. Трампу исполнилось 79 лет. В интервью телеканалу Newsmax 7 октября американский лидер говорил, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад. «Думаю, я отлично держусь», – сказал он.
В последние месяцы в СМИ и социальных сетях все чаще обсуждают состояние здоровья Трампа. В начале августа в Овальном кабинете у него заметили синяк на тыльной стороне правой руки. В июле личный врач Трампа Шон Барбабелла пояснил, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и приемом аспирина.
Кроме того, он сообщил о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности – доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди людей старше 70 лет. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног. Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. При этом врач подчеркнул, что, несмотря на диагноз, Трамп остается в отличной физической форме.