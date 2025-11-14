В Белом доме подтвердили ограничения виз в США людям с диабетом и ожирением

13 ноября Трамп заявил, что в США наблюдается недостаток конкретных компетенций, поэтому допускается привлечение иностранных профессионалов. Однако еще 19 сентября президент внес ощутимые изменения в процедуру получения этой визы. Согласно соответствующей прокламации, пошлина, которую обязаны уплачивать компании из США, нанимающие иностранных сотрудников, составит $100 000 на одного человека. До трамповских нововведений эта сумма варьировалась в диапазоне от $1700 до $4500.