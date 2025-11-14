В Белом доме подтвердили ограничения виз в США людям с диабетом и ожирением
Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что людям с ожирением, диабетом и онкологическими заболеваниями будет труднее получить визу в США. Ее слова приводит Politico.
Келли объяснила такое решение политикой госдепартамента, которая всегда включала в себя право отказывать в визе заявителям, представляющим финансовое бремя для налогоплательщиков. По ее словам, лица, желающие получить государственную медпомощь в США, могут отнять ресурсы здравоохранения у американских граждан.
«Администрация президента [Дональда] Трампа наконец-то полностью реализует политику, которая ставит американцев на первое место», – подчеркнула она.
Американский лидер после возвращения в Белый дом стремится сократить иммиграцию в США. Его усилия включают более строгое толкование действующего законодательства.
13 ноября Трамп заявил, что в США наблюдается недостаток конкретных компетенций, поэтому допускается привлечение иностранных профессионалов. Однако еще 19 сентября президент внес ощутимые изменения в процедуру получения этой визы. Согласно соответствующей прокламации, пошлина, которую обязаны уплачивать компании из США, нанимающие иностранных сотрудников, составит $100 000 на одного человека. До трамповских нововведений эта сумма варьировалась в диапазоне от $1700 до $4500.