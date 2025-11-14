Газета
Администрация Трампа нанимала госслужащих в основном в миграционные органы

С момента вступления Дональда Трампа в должность администрация США наняла около 50 000 новых сотрудников. Большинство новых работников распределено в структуры, отвечающие за национальную безопасность, включая Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE), передает Reuters.

По словам директора по персоналу федерального правительства Скотта Купора, кадровые изменения отражают ключевые приоритеты политики Трампа – усиление контроля на границах и миграционного надзора. Он уточнил, что набор сопровождался одновременным сокращением других категорий федеральных должностей. «Речь идет о реорганизации рабочей силы, чтобы сосредоточиться на приоритетах, которые мы считаем наиболее важными», – заявил он.

Прием новых сотрудников идет параллельно с сокращениями в ряде ведомств, включая налоговую службу и министерство здравоохранения и социальных служб. Купор сообщил, что в течение этого года администрация намерена ликвидировать около 300 000 федеральных рабочих мест в рамках масштабной реструктуризации.

7 ноября CBS News писало, что количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции достигло исторического максимума – 66 000 человек. Рекорд зафиксирован на фоне ужесточения Трампом мер против нелегальной миграции.

