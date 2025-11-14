Администрация Трампа нанимала госслужащих в основном в миграционные органы

По словам директора по персоналу федерального правительства Скотта Купора, кадровые изменения отражают ключевые приоритеты политики Трампа – усиление контроля на границах и миграционного надзора. Он уточнил, что набор сопровождался одновременным сокращением других категорий федеральных должностей. «Речь идет о реорганизации рабочей силы, чтобы сосредоточиться на приоритетах, которые мы считаем наиболее важными», – заявил он.