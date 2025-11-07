CBS: число задержанных в США мигрантов достигло рекордных 66 000 человек
Количество людей, находящихся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), достигло исторического максимума – 66 000 человек, сообщает CBS News со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности США. Рекорд зафиксирован на фоне ужесточения президентом США Дональдом Трампом мер против нелегальной миграции.
По данным источников издания, ICE никогда ранее не удерживала под стражей такое число людей, подлежащих депортации. С января, когда Трамп во второй раз вступил в должность, число задержанных увеличилось почти на 70% – с 39 000 до 66 000. Предыдущий максимум составлял около 56 000 в 2019 г., в его первый президентский срок.
Теперь ICE располагает инфраструктурой для содержания до 70 000 человек одновременно, включая новые центры, созданные на военных базах и в республиканских штатах. В ближайшее время вместимость может вырасти до 100 000 мест – агентство получило $45 млрд на расширение системы в рамках «единого прекрасного законопроекта».
Как уточняет CBS News, более половины задержанных не имеют судимостей и находятся под стражей исключительно из-за нарушений иммиграционных правил. Остальные были осуждены или обвинены в преступлениях.
По данным министерства, с начала второго срока Трампа ICE произвела около 278 000 арестов и около 380 000 депортаций. Общий показатель репатриаций, включая добровольный выезд и выдворения на границе, превышает 570 000 человек.
Эксперты предупреждают, что столь быстрое увеличение числа задержанных может ухудшить условия содержания. На этой неделе федеральный суд в Чикаго обязал ICE устранить нарушения в центре временного содержания в Иллинойсе, где задержанные жаловались на антисанитарные условия и недостаток пищи.
В августе The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа намерена проверять соцсети мигрантов на наличие «антиамериканских идеологий» при принятии решений о выдаче виз, грин-карт и разрешений на работу. Сотрудники ведомства будут уделять особое внимание доказательствам возможной связи заявителей с «антиамериканскими или террористическими организациями». При этом обновленным руководством применяется норма времен холодной войны, которая запрещала предоставлять гражданство членам коммунистических и анархистских движений.