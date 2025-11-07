CBS: число задержанных в США мигрантов достигло рекордных 66 000 человек

По данным источников издания, ICE никогда ранее не удерживала под стражей такое число людей, подлежащих депортации. С января, когда Трамп во второй раз вступил в должность, число задержанных увеличилось почти на 70% – с 39 000 до 66 000. Предыдущий максимум составлял около 56 000 в 2019 г., в его первый президентский срок.