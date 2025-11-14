Мадуро призвал США «объединиться ради мира» на фоне роста военной напряженности

Обращаясь к американцам на испанском языке, Мадуро призвал Вашингтон отказаться от военных сценариев. «Объединимся ради мира. Больше никаких бесконечных войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», – сказал он. На вопрос о послании президенту США Дональду Трампу Мадуро кратко ответил по-английски: «Да, мир».