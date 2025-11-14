Газета
Политика

Мадуро призвал США «объединиться ради мира» на фоне роста военной напряженности

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ США должен объединиться с Венесуэлой ради мира в Северной и Южной Америке. Его слова передают CNN.

Обращаясь к американцам на испанском языке, Мадуро призвал Вашингтон отказаться от военных сценариев. «Объединимся ради мира. Больше никаких бесконечных войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», – сказал он. На вопрос о послании президенту США Дональду Трампу Мадуро кратко ответил по-английски: «Да, мир».

При этом венесуэльский лидер отказался прямо говорить, обеспокоен ли он возможной военной угрозой со стороны США, заявив лишь, что сосредоточен на мирном управлении страной.

Мадуро выступал на массовом митинге в поддержку молодежи, где призвал ее быть готовой противостоять тому, что он назвал угрозой американского вторжения.

Ранее глава министерства войны США Пит Хегсет объявил о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США.

13 ноября Пентагон представил президенту США Дональду Трампу планы возможных военных операций против Венесуэлы, включая нанесение ударов по наземным целям.

