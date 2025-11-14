На здании Пентагона поменяли таблички на «министерство войны»
Со здания Пентагона сняли бронзовые таблички с надписью «министерство обороны», чтобы заменить их на новые с нынешним названием ведомства – «министерство войны». Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
«Хотим, чтобы все, кто входит в эту дверь, знали, что мы со всей серьезностью относимся к смене названия этой организации», – сказал глава ведомства Пит Хегсет.
5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны. «Я считаю, что это гораздо более подходящее название, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. У нас самая сильная армия в мире», – заявил американский лидер. Трамп добавил, что переименование ведомства является посланием врагам США.