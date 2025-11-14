На здании Пентагона поменяли таблички на «министерство войны»

5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны США в министерство войны. «Я считаю, что это гораздо более подходящее название, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. У нас самая сильная армия в мире», – заявил американский лидер. Трамп добавил, что переименование ведомства является посланием врагам США.