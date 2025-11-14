ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Кроме того, в течение недели ВС РФ нанесли пять групповых ударов. В результате были поражены ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, транспортная инфраструктура, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.