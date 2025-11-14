ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен в ответ на атаки со стороны Украины по российским гражданским объектам. Объекты поразили высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками, уточнили в ведомстве.
Кроме того, в течение недели ВС РФ нанесли пять групповых ударов. В результате были поражены ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, транспортная инфраструктура, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
10 ноября ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по военным объектам Украины. Под удар попали украинские военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения БПЛА.