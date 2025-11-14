Газета
Сирия будет выстраивать прагматичные отношения с Россией

Дамаск стремится к выстраиванию «реалистичных и сбалансированных» отношений с Россией и не намерен возвращаться к модели зависимости, сложившейся при прежнем руководстве страны, заявил министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани. Его слова цитирует SyriaTV.

По словам министра, Сирия не хочет становиться частью какого-либо геополитического блока и намерена развивать партнерства со всеми ключевыми странами региона и мира. «Мы не хотим быть стороной какого-либо полюса, и мы работаем над построением хороших отношений и партнерских отношений со всеми», – заявил аш-Шибани.

Он подчеркнул, что отношения с Москвой будут строиться на новых принципах. «Мы строим реалистичные отношения с Россией, и мы не хотим, чтобы она контролировала Сирию, как раньше, и не хотим настраивать ее против себя», – сказал он.

Временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Москву с первым официальным визитом 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.

