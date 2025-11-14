Путин обсудил с членами Совбеза противодействие киберпреступлениям
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой встречи стало противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщили в Кремле.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
К обсуждению подключился специальный представитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.
31 октября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили обеспечение работы оборонно-промышленного комплекса и дополнительные меры по безопасности на дорогах.