WP: США готовятся депортировать десятки украинцев
Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать десятки украинцев, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, некоторых из них предупредили, что их вывоз будут осуществлять военными рейсами – либо прямо на Украину, либо в Польшу, откуда они будут переданы украинским властям. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что известно примерно о 80 гражданах, в отношении которых уже принято решение о высылке за нарушения законов США.
Советник президента Владимира Зеленского, комментируя ситуацию на условиях анонимности, заявил, что США могут депортировать столько людей, сколько захотят, им найдут хорошее применение.
19 августа сообщалось, что из США депортировали первых украинских беженцев. Тогда американская служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) публиковала кадры прибытия этих граждан обратно на Украину.