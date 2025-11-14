WP: США готовятся депортировать десятки украинцев

По данным издания, некоторых из них предупредили, что их вывоз будут осуществлять военными рейсами – либо прямо на Украину, либо в Польшу, откуда они будут переданы украинским властям. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что известно примерно о 80 гражданах, в отношении которых уже принято решение о высылке за нарушения законов США.