Из США депортировали первых украинских беженцев
Из США депортировали первых украинских беженцев. Американская служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) опубликовала в соцсети X фотографии прибытия этих граждан обратно на Украину.
«Фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США», – написала служба.
15 августа The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа прекращает действие временной программы для украинских беженцев, созданной при экс-президента США Джо Байдене. Около 120 000 человек, прибывших после 16 августа 2023 г., начнут лишаться защиты.
Программа Uniting for Ukraine предоставляла двухлетний гуманитарный статус при условии наличия американского спонсора. Трамп закрыл программу, прекратив продление разрешений.