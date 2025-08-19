Из США депортировали первых украинских беженцев

15 августа The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа прекращает действие временной программы для украинских беженцев, созданной при экс-президента США Джо Байдене. Около 120 000 человек, прибывших после 16 августа 2023 г., начнут лишаться защиты.