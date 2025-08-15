Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: украинские беженцы в США начали терять легальный статус

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает действие временной программы для украинских беженцев, созданной при экс-президента США Джо Байдене. Около 120 000 человек, прибывших после 16 августа 2023 г., начнут лишаться защиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Программа Uniting for Ukraine предоставляла двухлетний гуманитарный статус при условии наличия американского спонсора. Трамп закрыл программу, прекратив продление разрешений.

Байден запустил программу как быструю альтернативу многолетней процедуре получения статуса беженца. Однако участники оставались уязвимыми после истечения ее срока действия. Те, кто прибыл до августа 2023 г., сохраняют защиту по программе TPS (временной защиты). Остальные 120 000 станут нелегалами.

28 января американские власти приостановили действие программы поддержки украинских беженцев в связи с указом Трампа о защите границ. Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.

Euractiv 4 июня писало, что Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. По информации издания, речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Страны Евросоюза предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению. Исследования от 2023 г. показали, что 91% беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на Украину, сейчас данные практически те же, отмечает издание.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных