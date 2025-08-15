WSJ: украинские беженцы в США начали терять легальный статус
Администрация президента США Дональда Трампа прекращает действие временной программы для украинских беженцев, созданной при экс-президента США Джо Байдене. Около 120 000 человек, прибывших после 16 августа 2023 г., начнут лишаться защиты. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Программа Uniting for Ukraine предоставляла двухлетний гуманитарный статус при условии наличия американского спонсора. Трамп закрыл программу, прекратив продление разрешений.
Байден запустил программу как быструю альтернативу многолетней процедуре получения статуса беженца. Однако участники оставались уязвимыми после истечения ее срока действия. Те, кто прибыл до августа 2023 г., сохраняют защиту по программе TPS (временной защиты). Остальные 120 000 станут нелегалами.
28 января американские власти приостановили действие программы поддержки украинских беженцев в связи с указом Трампа о защите границ. Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.
Euractiv 4 июня писало, что Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. По информации издания, речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Страны Евросоюза предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению. Исследования от 2023 г. показали, что 91% беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на Украину, сейчас данные практически те же, отмечает издание.