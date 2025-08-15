WSJ: украинские беженцы в США начали терять легальный статус

Euractiv 4 июня писало, что Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой. По информации издания, речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Страны Евросоюза предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению. Исследования от 2023 г. показали, что 91% беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на Украину, сейчас данные практически те же, отмечает издание.