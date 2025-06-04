Euractiv: ЕК изучает возможность возвращения украинских беженцев домой

InPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат) сообщал, что миграционный поток украинских граждан из Польши в Германию значительно увеличился: в конце 2024 г. в Германии проживало более 1,4 млн украинцев, которые получили статус временной защиты. Беженцы в Германии составляют 27,2% от общего числа людей, получивших подобный статус во всем ЕС. В Польше число беженцев из Украины сократилось примерно до 983 000 человек. В 2022 г. этот показатель превышал 1,3 млн.