Euractiv: ЕК изучает возможность возвращения украинских беженцев домой
Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой, пишет Euractiv.
Государства-члены Европейского союза (ЕС) решают вопрос, продолжать ли инвестиции в интеграцию украинских беженцев или способствовать их возвращению. 4 июня, как пишет издание, ЕС представит новое решение.
По информации Euractiv, на речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Страны Евросоюза предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению. Исследования от 2023 г. показали, что 91% беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на Украину, и сейчас данные практически те же, отмечает издание.
InPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат) сообщал, что миграционный поток украинских граждан из Польши в Германию значительно увеличился: в конце 2024 г. в Германии проживало более 1,4 млн украинцев, которые получили статус временной защиты. Беженцы в Германии составляют 27,2% от общего числа людей, получивших подобный статус во всем ЕС. В Польше число беженцев из Украины сократилось примерно до 983 000 человек. В 2022 г. этот показатель превышал 1,3 млн.
28 января американские власти приостановили действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.