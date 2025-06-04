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Euractiv: ЕК изучает возможность возвращения украинских беженцев домой

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой, пишет Euractiv.

Государства-члены Европейского союза (ЕС) решают вопрос, продолжать ли инвестиции в интеграцию украинских беженцев или способствовать их возвращению. 4 июня, как пишет издание, ЕС представит новое решение.

По информации Euractiv, на речь идет о судьбе 4,26 млн человек, находящихся под директивой ЕС о временной защите беженцев. Страны Евросоюза предоставили им жилье, рабочие места, школы и доступ к здравоохранению. Исследования от 2023 г. показали, что 91% беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на Украину, и сейчас данные практически те же, отмечает издание.

InPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат) сообщал, что миграционный поток украинских граждан из Польши в Германию значительно увеличился: в конце 2024 г. в Германии проживало более 1,4 млн украинцев, которые получили статус временной защиты. Беженцы в Германии составляют 27,2% от общего числа людей, получивших подобный статус во всем ЕС. В Польше число беженцев из Украины сократилось примерно до 983 000 человек. В 2022 г. этот показатель превышал 1,3 млн.

28 января американские власти приостановили действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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