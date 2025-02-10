Украинские беженцы массово уезжают из Польши в Германию
Беженцы с Украины начали массово уезжать из Польши в Германию, сообщает inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Евростат).
Согласно последний данным статистического ведомства, миграционный поток украинских граждан из Польши в Германию значительно увеличился: в конце 2024 г. в Германии проживало более 1,4 млн украинцев, которые получили статус временной защиты. Беженцы в Германии составляют 27,2% от общего числа людей, получивших подобный статус во всем европейском союзе (ЕС).
В Польше число беженцев из Украины сократилось примерно до 983 000 человек. В 2022 г. этот показатель превышал 1,3 млн.
Издание отмечает, что одной из основных причин переезда украинских граждан из Польши в Германию является более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.
28 января американские власти приостановили действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.