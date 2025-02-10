Украинские беженцы массово уезжают из Польши в Германию

Согласно последний данным статистического ведомства, миграционный поток украинских граждан из Польши в Германию значительно увеличился: в конце 2024 г. в Германии проживало более 1,4 млн украинцев, которые получили статус временной защиты. Беженцы в Германии составляют 27,2% от общего числа людей, получивших подобный статус во всем европейском союзе (ЕС).