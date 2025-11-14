Захарова: Киев готовит провокации для возвращения молодых украинцев из Европы
Киев готов прибегнуть к любым методам, включая информационные провокации, чтобы вернуть из Европы молодых украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, несмотря на формальную отмену запрета на выезд граждан в возрасте от 18 до 22 лет, власти Украины намерены вернуть в страну «потенциальных рекрутов, которые сбежали за границу».
«В этих целях на Банковой решили сыграть на усиливавшихся в последнее время среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев», – пояснила Захарова (цитата по ТАСС).
Она добавила, что Киев планирует сделать ставку на сворачивание программ временной защиты и поддержки украинских переселенцев, инициированных странами Евросоюза, а также применять провокации и доносы.
14 ноября The Washington Post также сообщила, что США готовятся депортировать десятки украинцев. По данным издания, некоторых из них планируется отправить рейсами – либо напрямую на Украину, либо в Польшу, откуда они будут переданы украинским властям.