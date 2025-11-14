Германия намерена увеличить помощь Украине до рекордного уровня

Общий объем расходов Германии в 2026 г. составит около 524,5 млрд евро, что на 4 млрд больше первоначального плана. Коалиция согласовала увеличение уровня заимствований более чем на 180 млрд евро – этому способствовала реформа бюджетных правил, выведшая расходы на оборону и помощь Украине из-под действия конституционного «долгового тормоза».