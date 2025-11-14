Германия намерена увеличить помощь Украине до рекордного уровня
Правящие партии Германии приняли решение предоставить Украине дополнительное финансирование в размере 3 млрд евро, сообщает Politico. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в 2026 г. вырастет до 11,5 млрд евро.
Решение было принято во время продолжительных ночных переговоров по проекту бюджета на 2026 г. По данным СМИ, дополнительные средства направят на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и двух систем ПВО Patriot.
Германия остается крупнейшим донором военной помощи Украине после того, как США прекратили прямую помощь, пишет издание. И хотя европейские страны пытаются усилить собственный вклад, по данным Кильского института мировой экономики, летом поставки вооружений Украине со стороны ЕС сократились на 57% по сравнению с началом года.
Общий объем расходов Германии в 2026 г. составит около 524,5 млрд евро, что на 4 млрд больше первоначального плана. Коалиция согласовала увеличение уровня заимствований более чем на 180 млрд евро – этому способствовала реформа бюджетных правил, выведшая расходы на оборону и помощь Украине из-под действия конституционного «долгового тормоза».
Проект бюджета еще предстоит утвердить в Бундестаге.
13 ноября Еврокомиссия объявила о решении направить Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. Финансирование предоставлено странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов.