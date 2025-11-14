Газета
Зеленский сделал заявление после российских ночных ударов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в социальной сети Х после российских ударов, нанесенных в ответ на атаки по гражданским объектам.

«С партнерами ведется большая работа по укреплению нашей ПВО, но этого недостаточно», – сказал Зеленский, добавив, что Европа и США могут помочь.

Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Удар был нанесен в ответ на атаки со стороны Украины по российским гражданским объектам. 

