В Киеве пообещали найти «достойное применение» депортированным из США украинцам

WP цитирует посла Украины в США Ольгу Стефанишину, по словам которой окончательные решения о высылке из-за нарушений законодательства Штатов уже вынесли в отношении 80 украинцев. В их числе оказались и те, кто перебрался в США из Советского союза. Опрошенные изданием адвокаты обеспокоены, что люди рискуют быть высланными без возможности опротестовать депортацию.