В Киеве пообещали найти «достойное применение» депортированным из США украинцам
Всем депортированным из США украинцам найдется «достойное применение», заявил в интервью The Washington Post (WP) советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться неназванным.
«США могут депортировать столько, сколько захотят», – добавил он.
Газета пишет, что Украина уже долгое время не желает в полной мере сотрудничать с США в их усилиях по депортации некоторых мигрантов. Но ситуация меняется, поскольку Киев пытается набрать солдат для продолжения конфликта с Россией.
WP цитирует посла Украины в США Ольгу Стефанишину, по словам которой окончательные решения о высылке из-за нарушений законодательства Штатов уже вынесли в отношении 80 украинцев. В их числе оказались и те, кто перебрался в США из Советского союза. Опрошенные изданием адвокаты обеспокоены, что люди рискуют быть высланными без возможности опротестовать депортацию.
15 августа The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа прекращает действие временной программы для украинских беженцев, созданной при экс-президенте США Джо Байдене. Около 120 000 человек, прибывших после 16 августа 2023 г., будут постепенно защиты.