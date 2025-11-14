Литва заявила о закупке боевых машин CV90 совместно с шестью странами НАТО

В конце сентября издание Politico сообщало, что до 2027 г. минобороны ФРГ может заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро. При этом страна намерена в рамках программы перевооружения ориентироваться на европейский ВПК, отмечали авторы материала. По их данным, только 8% оружия будет закупаться у Вашингтона вопреки желанию президента США Дональда Трампа.