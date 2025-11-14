Литва заявила о закупке боевых машин CV90 совместно с шестью странами НАТО
Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония договорились совместно закупить шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90, сообщили в минобороны Литвы.
По данным ведомства, основной контракт по поставкам будет подписан в начале 2026 г. При этом боевую технику планируется поставить в страны – участницы НАТО до 2028 г. Закупка машин стала частью реализации программы CV90 MkIV Nordic, указано в публикации.
«Все участники программы получат необходимое им вооружение в рамках единой, взаимно согласующейся платформы», – отметили представители оборонного министерства прибалтийской республики.
В конце сентября издание Politico сообщало, что до 2027 г. минобороны ФРГ может заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро. При этом страна намерена в рамках программы перевооружения ориентироваться на европейский ВПК, отмечали авторы материала. По их данным, только 8% оружия будет закупаться у Вашингтона вопреки желанию президента США Дональда Трампа.